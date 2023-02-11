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Сегодня, 18:36

Александр Глеб: «Месси — король. Воспользовался последним шансом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Месси — король. Воспользовался последним шансом. Сборная Аргентины — топ команда, играли очень дисциплинировано. Читалось, что они дойдут до финала», — заявил Глеб.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).

Аргентина в третий раз и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.

Александр Глеб
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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