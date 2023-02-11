Александр Глеб: «Месси — король. Воспользовался последним шансом»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Месси — король. Воспользовался последним шансом. Сборная Аргентины — топ команда, играли очень дисциплинировано. Читалось, что они дойдут до финала», — заявил Глеб.

Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре команду Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 — по пенальти).

Аргентина в третий раз и впервые за 36 лет стала чемпионом мира.