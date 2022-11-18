Валуев заявил, что хотел бы видеть победителем чемпионата мира-2022 сборную России

Экс-боксер Николай Валуев, который на данный момент является депутатом Госдумы РФ, заявил, что не будет никого поддерживать на чемпионате мира-2022 в Катаре. Также Валуев рассказал, что хотел бы видеть победителем ЧМ-2022 сборную России.

«Буду ли я следить за чемпионатом мира по футболу? Отчасти и по загруженности. Поддерживать никого не буду, хочется просто увидеть хороший футбол. Кого бы хотел видеть победителем ЧМ-2022? Сборную России!» — цитирует спортсмена «РБ Спорт».

В марте 2022 года ФИФА лишила сборную России по футболу возможности квалифицироваться на чемпионат мира-2022 в Катаре, отстранив команду от стыковых матчей.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.