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Владислав Радимов: «Мостовой - молодец, забил шикарный гол»

11 ноября, 23:53
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Кипр (6:0). В составе российский команды он выделил Андрея Мостового.

«Мостовой — молодец, - цитирует Радимова «Чемпионат.com». - В первом тайме, когда у сборной немногое получалось, он давал скорости. Да и момент у него был отличный. Во втором тайме, когда добавили скорости, ему стало еще проще играть.

Гол он забил шикарный, если он так и хотел аккуратно сыграть — замечательно. Я очень рад за его первый гол, пусть это и Кипр, но гол есть гол. Он придаст ему уверенности в играх за сборную и клуб. Хорошо, что Карпин ему доверяет и дал игровое время. Надеюсь, время Андрей получит и в Хорватии, может быть, выйдет в старте. Повторюсь, очень рад».

Андрей Мостовой забил гол на 56-й минуте.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры