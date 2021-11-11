Владислав Радимов: «Мостовой - молодец, забил шикарный гол»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Кипр (6:0). В составе российский команды он выделил Андрея Мостового.

«Мостовой — молодец, - цитирует Радимова «Чемпионат.com». - В первом тайме, когда у сборной немногое получалось, он давал скорости. Да и момент у него был отличный. Во втором тайме, когда добавили скорости, ему стало еще проще играть.

Гол он забил шикарный, если он так и хотел аккуратно сыграть — замечательно. Я очень рад за его первый гол, пусть это и Кипр, но гол есть гол. Он придаст ему уверенности в играх за сборную и клуб. Хорошо, что Карпин ему доверяет и дал игровое время. Надеюсь, время Андрей получит и в Хорватии, может быть, выйдет в старте. Повторюсь, очень рад».

Андрей Мостовой забил гол на 56-й минуте.