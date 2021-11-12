Борис Игнатьев: «Сборная России обескуражила кипрскую команду и ее болельщиков»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Конечно, если брать матч в целом и его результат, то можно сказать, что мы обескуражили кипрскую команду и ее болельщиков, но и порадовали этим результатом наших болельщиков, которые находятся в предвкушении серьезных результатов к чемпионату мира. Может быть, разнятся два тайма, в первые 15 минут первой половины матча мы играли в футбол, который мы показали во втором тайме. Мы не дали сегодня не глотка воздуха киприотам, во втором тайме в особенности, они позволили нам делать все, что мы умеем.

Есть позиции, которые нужно пересмотреть, были игроки, которым дали еще лучше подготовиться к матчу с хорватами. Думаю, что там нужно усилить оборонительные действия и в середине поля, и в линии обороне", — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.