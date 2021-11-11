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Мостовой назвал легкой победу сборной России над Кипром

11 ноября, 23:50
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Перед игрой многие говорили, что спокойно выиграем. Ясно, что я не думал, что забьем шесть голов. Никто не думал, что можно потерять очки, сейчас такая ситуация, что никто не должен терять очки. Поэтому уверенно и легко победили.

Мне кажется, что в этом матче не стоит смотреть на качество игры, потому что до этого были встречи, где по качеству играли хуже, но набирали очки. Победа непроходная, достаточно легкая, я говорил, что будет 2:0 или 3:0, на кураже забили еще. Забудут, у нас и до этого еще были такие победы, выиграли, молодцы. Дождемся результата хорватов с мальтийцами, дальше будем смотреть», — приводит слова Мостового ТАСС.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией 14 ноября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12900849

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры