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Кафанов: «Очень рад за Ливаковича! Провел очень сильный чемпионат, не помню каких-то грубых ошибок»

Кафанов оценил игру вратаря сборной Хорватии Ливаковича на ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался об игре вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Слежу за чемпионатом мира, вижу игры. Я очень рад за Ливаковича. Игроки сборной Хорватии выступают в зарубежных топ-клубах, а Ливакович в Загребе. Он всегда смотрелся на уровень ниже в этой команде. Но этот чемпионат мира показал, что он на одном уровне со всей командой. Провел очень сильный чемпионат, не помню каких-то грубых ошибок. В каждой игре он выступает надежно. Гол Альвареса? Вратарь делал все правильно, он сокращал расстояние. Он спасал команду неоднократно, к нему претензий нет», — сказал Кафанов «СЭ».

Матч за третье место ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

Доминик Ливакович
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Хорватии по футболу
Виталий Кафанов
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