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Сегодня, 16:25

Кафанов предположил, какой вратарь может стать лучшим по итогам чемпионата мира в Катаре

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» предположил, голкипер какой сборной может выиграть приз «Золотая перчатка» по итогам чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Золотая перчатка»? Еще не сыграли финал. А есть пример финала чемпионата мира-2018, где играли Франция и Хорватия. По всем прогнозам, приз должен был получить Льорис. Но в конце матча он пошел в обводку. В итоге приз отдали Куртуа. Сомневаюсь, что вратари сыграют неудачно в финале. Но в таком случае возможно, что приз отдадут марокканцу. Последние два матча могут все расставить по своим местам», — сказал Кафанов «СЭ».

Франция сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск. Матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Виталий Кафанов
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