Почетный президент ОКР Жуков назвал Месси и Гризманна самыми яркими футболистами ЧМ-2022

Почетный президент ОКР Александр Жуков в комментарии для «СЭ» назвал самых ярких футболистов чемпионата мира в Катаре.

«Самый яркий футболист мундиаля? На сегодняшний день выделяется Месси. У французов я бы выделил Гризманна. Мне кажется, что это вообще его лучший чемпионат из всех, в которых он принимал участие. А кого выберу в конце, зависит от результата финала», — сказал Жуков «СЭ».

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция