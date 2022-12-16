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Сегодня, 16:05

Почетный президент ОКР Жуков назвал Месси и Гризманна самыми яркими футболистами ЧМ-2022

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Почетный президент ОКР Александр Жуков в комментарии для «СЭ» назвал самых ярких футболистов чемпионата мира в Катаре.

«Самый яркий футболист мундиаля? На сегодняшний день выделяется Месси. У французов я бы выделил Гризманна. Мне кажется, что это вообще его лучший чемпионат из всех, в которых он принимал участие. А кого выберу в конце, зависит от результата финала», — сказал Жуков «СЭ».

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 мск.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Антуан Гризманн
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Александр Жуков
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