Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Обольщаться не надо, что выиграли 6:0. Первый тайм был непонятный, игра была неинтересной. В начале второго тайма мы тоже могли получить гол. Сафонов удачно стоял в воротах. Кипр — слабая команда. Под конец они рассыпались и силы у них закончились. Обольщаться нельзя. Игра с Хорватией будет совершенно другой. Конечно, есть переживания перед следующим матчем. Мы не имели права столько моментов допустить у своих ворот с такой командой», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.