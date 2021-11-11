Карпин повторил рекорд сборной России по числу капитанов
Александр Головин вывел сборную России на матч против Кипра и стал шестым капитаном сборной России за время работы главным тренером Валерия Карпина. В предыдущих встречах с повязкой на поле выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.
Капитаны сборной России при Валерии Карпине:
|
Дата
|
Матч
|
Капитан
|
Клуб капитана
|
01.09.2021
|
Россия — Хорватия — 0:0
|
Георгий Джикия
|
Спартак
|
04.09.2021
|
Кипр — Россия — 0:2
|
Дмитрий Баринов
|
Локомотив
|
07.09.2021
|
Россия — Мальта — 2:0
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
08.10.2021
|
Россия — Словакия — 1:0
|
Далер Кузяев
|
Зенит
|
11.10.2021
|
Словения — Россия — 1:2
|
Алексей Сутормин
|
Зенит
|
11.11.2021
|
Россия — Кипр — 6:0
|
Александр Головин
|
Монако
По количеству задействованных капитанов Карпин превзошел Павла Садырина, Валерия Газзаева и Анатолия Бышовца, который тоже провел шесть матчей, но однажды повторился в назначении. До воскресенья Валерий Георгиевич будет делить тренерский рекорд со Станиславом Черчесовым и Гусом Хиддинком, а в Сплите наверняка обгонит и их.
Количество капитанов у главных тренеров сборной России:
|
Тренер
|
Годы
|
Матчи
|
Капитаны
|
Станислав Черчесов
|
2016-2021
|
57
|
6 (В.Березуцкий, Акинфеев, Смолов, Дзюба, Газинский, Джикия)
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
6 (Алдонин, Титов, Аршавин, А.Березуцкий, Семак, Семшов)
|
Валерий Карпин
|
2021-н.в.
|
6
|
6 (Джикия, Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин, Головин)
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
5 (Черчесов, Шалимов, Онопко, Бородюк, Харин)
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
5 (Семак, Смертин, Овчинников, Титов, Лоськов)
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
5 (Добровольский, Колыванов, Мостовой, Онопко, Семак)
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
4 (Онопко, Никифоров, Карпин, Чугайнов)
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
4 (Онопко, Тихонов, Черчесов, Аленичев)
|
Георгий Ярцев
|
2003-2004
|
19
|
4 (Онопко, Смертин, Аленичев, Лоськов)
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
3 (Денисов, Широков, В.Березуцкий)
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
3 (Широков, Игнашевич, В.Березуцкий)
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3 (Смертин, Лоськов, Хохлов)
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
2 (Аршавин, Малафеев)
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
1 (Смертин)
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