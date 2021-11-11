Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин повторил рекорд сборной России по числу капитанов

22:33
Теги:

Александр Головин вывел сборную России на матч против Кипра и стал шестым капитаном сборной России за время работы главным тренером Валерия Карпина. В предыдущих встречах с повязкой на поле выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Капитаны сборной России при Валерии Карпине:

Дата

Матч

Капитан

Клуб капитана

01.09.2021

Россия — Хорватия — 0:0

Георгий Джикия

Спартак

04.09.2021

Кипр — Россия — 0:2

Дмитрий Баринов

Локомотив

07.09.2021

Россия — Мальта — 2:0

Федор Смолов

Локомотив

08.10.2021

Россия — Словакия — 1:0

Далер Кузяев

Зенит

11.10.2021

Словения — Россия — 1:2

Алексей Сутормин

Зенит

11.11.2021

Россия — Кипр — 6:0

Александр Головин

Монако

По количеству задействованных капитанов Карпин превзошел Павла Садырина, Валерия Газзаева и Анатолия Бышовца, который тоже провел шесть матчей, но однажды повторился в назначении. До воскресенья Валерий Георгиевич будет делить тренерский рекорд со Станиславом Черчесовым и Гусом Хиддинком, а в Сплите наверняка обгонит и их.

Количество капитанов у главных тренеров сборной России:

Тренер

Годы

Матчи

Капитаны

Станислав Черчесов

2016-2021

57

6 (В.Березуцкий, Акинфеев, Смолов, Дзюба, Газинский, Джикия)

Гус Хиддинк

2006-2010

39

6 (Алдонин, Титов, Аршавин, А.Березуцкий, Семак, Семшов)

Валерий Карпин

2021-н.в.

6

6 (Джикия, Баринов, Смолов, Кузяев, Сутормин, Головин)

Павел Садырин

1992-1994

23

5 (Черчесов, Шалимов, Онопко, Бородюк, Харин)

Валерий Газзаев

2002-2003

9

5 (Семак, Смертин, Овчинников, Титов, Лоськов)

Анатолий Бышовец

1998

6

5 (Добровольский, Колыванов, Мостовой, Онопко, Семак)

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

4 (Онопко, Никифоров, Карпин, Чугайнов)

Борис Игнатьев

1996-1998

20

4 (Онопко, Тихонов, Черчесов, Аленичев)

Георгий Ярцев

2003-2004

19

4 (Онопко, Смертин, Аленичев, Лоськов)

Фабио Капелло

2012-2015

33

3 (Денисов, Широков, В.Березуцкий)

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

3 (Широков, Игнашевич, В.Березуцкий)

Юрий Семин

2005

7

3 (Смертин, Лоськов, Хохлов)

Дик Адвокат

2010-2012

24

2 (Аршавин, Малафеев)

Александр Бородюк

2006

2

1 (Смертин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Футбольные болельщики устроили драку во время матча Россия-Кипр
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры