Карпин повторил рекорд сборной России по числу капитанов

Александр Головин вывел сборную России на матч против Кипра и стал шестым капитаном сборной России за время работы главным тренером Валерия Карпина. В предыдущих встречах с повязкой на поле выходили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Капитаны сборной России при Валерии Карпине:

Дата Матч Капитан Клуб капитана 01.09.2021 Россия — Хорватия — 0:0 Георгий Джикия Спартак 04.09.2021 Кипр — Россия — 0:2 Дмитрий Баринов Локомотив 07.09.2021 Россия — Мальта — 2:0 Федор Смолов Локомотив 08.10.2021 Россия — Словакия — 1:0 Далер Кузяев Зенит 11.10.2021 Словения — Россия — 1:2 Алексей Сутормин Зенит 11.11.2021 Россия — Кипр — 6:0 Александр Головин Монако

По количеству задействованных капитанов Карпин превзошел Павла Садырина, Валерия Газзаева и Анатолия Бышовца, который тоже провел шесть матчей, но однажды повторился в назначении. До воскресенья Валерий Георгиевич будет делить тренерский рекорд со Станиславом Черчесовым и Гусом Хиддинком, а в Сплите наверняка обгонит и их.

Количество капитанов у главных тренеров сборной России: