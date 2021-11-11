Булыкин отреагировал на победу сборной России над Кипром

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе национальной команды над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Главный итог этого матча состоит в том, что мы подходим в хорошем настроении и в хорошей форме к важнейшей игре с хорватами. Видно было, что у Миранчука не хватает игровой практики. Хорошо, что он сыграл полный матч. Теперь он должен помочь нашей сборной против Хорватии

Не понравилось, как начали, не понравились моменты, которые были у наших ворот. Можно было начать агрессивней, с прессинга на чужой половине поля, и тогда такой счет был бы намного раньше. Но нужно признать, что сборная Кипра — не та команда, против которой нужно чего-то бояться», — приводит слова Булыкина News.ru.

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе. Кипр на последнем, шестом месте — пять очков.