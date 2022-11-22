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Сегодня, 18:45

Венгер назвал Францию своим фаворитом на чемпионате мира в Катаре

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, какую команду считает своим фаворитом на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мой фаворит номер один — Франция. Не потому, что я француз по происхождению, а потому, что у этой команды лучшее нападение. Если Дидье Дешаму удастся обеспечить необходимую стабильность в обороне, то у действующего чемпиона мира будут хорошие шансы успешно защитить свой титул», — приводит Daily Mail слова Венгера.

Напомним, что на чемпионате мира по футболу-2018 в России сборная Франции одержала победу, обыграв в финале турнира команду Хорватии.

В рамках группового этапа мирового первенства, которое проходит в этом году, французы сыграют против Дании, Туниса и Австралии. Сегодня, 22 ноября, Франция встретится с Австралией. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/fifa-world-cup/article-11456119/Arsene-Wenger-believes-French-firepower-makes-holders-favourites-win-World-Cup-despite-injuries.html
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
Арсен Венгер
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