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Судейство

Сегодня, 18:45

Дания — Тунис: судья правильно не назначил пенальти в пользу датчан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 90+3-й минуте матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Дания — Тунис арбитр Сесар Рамос правильно не назначил 11-метровый удар в пользу датчан. Он не изменил свое мнение и после вмешательства ВАР Фернандо Герреро и просмотра видеозаписи.

В штрафной площади тунисцев действительно произошел контакт мяча с рукой одного из их игроков. Но оценивать его действия нет необходимости — мгновениями раньше датчанин Матиас Йенсен толкнул соперника в спину, нарушив правила. Поэтому вместо пенальти в пользу сборной Дании она была наказана штрафным ударом.

Дания — Тунис — 0:0.
Дания — Тунис — 0:0.
Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
0:0
Тунис
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