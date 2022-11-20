Ван Гал заявил, что хочет выиграть чемпионат мира-2022 с Нидерландами

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что хочет выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Конечно, совсем не обязательно, что у нашей сборной это получится. Но необходимо самому ставить эту цель, что может помочь в ее достижении. Возможно, кто-то посчитает меня слишком амбициозным, однако на самом деле это так и работает. Я верю в своих футболистов. Футбол не ограничивается тактикой, нужна доля везения. А мне обычно везет», — цитирует специалиста пресс служба ФИФА.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет с Катаром, Эквадором и Сенегалом. В первом матче нидерландцы встретятся с сенегальцами 21 ноября (19:00 мск).