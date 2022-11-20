Экс-игрок «Спартака» Бушманов заявил, что у него не пропал интерес к ЧМ-2022 из-за отсутствия сборной России

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Чемпионат мира смотреть планирую, но не знаю, все ли матчи удастся посмотреть. Интерес к турниру из-за отсутствия сборной России у меня не пропал. Фаворит турнира? Сложно сказать. Посмотрим, как команды будут играть. По ходу турнира поймем, кто явный фаворит», — цитирует экс-защитника «РБ Спорт».

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах по политическим причинам.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия сегодня встретятся Катар и Эквадор в 19:00 по московскому времени.