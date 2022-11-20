Чемпионат мира-2022 в Катаре посетят почти пять тысяч россиян

На чемпионате мира-2022 в Катаре ожидается почти пять тысяч российских болельщиков, сообщает Sport24.

«По данным Верховного комитета Катара, поступило 4222 заявки на оформление Hayya Card из России. Также 696 резидентов Катара, являющихся гражданами РФ, оформили карту болельщика», — цитирует источник в Посольстве России в Катаре Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня в матче открытия встретятся Катар и Эквадор, начало — в 19:00 по московскому времени.