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Сегодня, 12:55

Чемпионат мира-2022 в Катаре посетят почти пять тысяч россиян

Виталий Косик
Корреспондент
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На чемпионате мира-2022 в Катаре ожидается почти пять тысяч российских болельщиков, сообщает Sport24.

«По данным Верховного комитета Катара, поступило 4222 заявки на оформление Hayya Card из России. Также 696 резидентов Катара, являющихся гражданами РФ, оформили карту болельщика», — цитирует источник в Посольстве России в Катаре Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря. Сегодня в матче открытия встретятся Катар и Эквадор, начало — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-20-chm-2022-v-katare-posetyat-okolo-pyati-tysyach-rossiyan

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу
1
0
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