Валерий Непомнящий: «Японцы стараются овладевать всем лучшим, что есть в Европе и перекладывать на свой менталитет»

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о выходе сборной Японии в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Они молодцы, сыграли в чисто японском стиле. Они могут выжимать максимум из минимума. Чуть их отпустили немцы, они воспользовались моментом. Испанцы чуть-чуть расслабились, получили. Пожалуйста. А потом они вцепились... Это ж не первый чемпионат, когда японцы таким образом себя проявляют. Понятно, что если они вышли в плей-офф, не значит, что они дойдут до полуфинала, но они будут сражаться до последней минуты и ловить свои шансы — точно. Это как бы стиль японцев — они не имеют права сдаваться в любой ситуации.

Очень много игроков выступают в Бундеслиге, а это важный показатель. Японцы стараются овладевать всем лучшим, что есть в Европе и перекладывать на свой менталитет, на свою игру. Я не скажу, что я предвидел, что Япония так сыграет, но то, что от них можно ожидать в любой момент чего-то, я предполагал. Так же, как и южнокорейцы. Это команды с характером. К ним надо относиться очень серьезно", — приводит «КП Спорт» слова Непомнящего.

Япония набрала 6 очков в трех встречах и вышла в плей-офф чемпионата мира-2022 с первого места. В 1/8 турнира команда сыграет против Хорватии.