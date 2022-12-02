Игнатьев — о судействе в матче Германия — Коста-Рика: «Все было квалифицировано и профессионально»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу женщин-судей в матче групповой стадии чемпионата мира-2022, где встретились сборная Германии и Коста-Рика (4:2).

«Мне показалось, что футболисты более почтительно относятся к женщинам-судьям. Я не заметил ни одного казуса, все было квалифицировано и профессионально. Я желаю, чтобы лучшие женщины-судьи переходили в мужской футбол. Думаю, что у них есть стремление чище обслуживать матчи, а не выдумывать, как иногда бывает. Мне понравилось судейство. Еще отмечу, что я не особо обращал на них внимание, это очень важно. Поэтому нужно поставить хорошую оценку женскому судейству», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Главным арбитром этой встречи была француженка Стефани Фраппар. Ей помогали бразильянка Неуза Бэк и мексиканка Карен Диас Медина.