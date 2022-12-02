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Кавазашвили: «Германия проводила акцию перед матчем с Японией и проиграла? Они перестали думать о футболе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результаты Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре. Экс-голкипер отметил, что тенденции меняются и на следующем мировом первенстве ни одна европейская сборная может не оказаться в плей-офф.

«Когда спорт переходит в политику, то начинается деградация. На кой английской сборной нужно было рекламировать этот нарукавник? Германия проводила акцию перед матчем с Японией и проиграла? В том и дело, что они перестали думать о футболе, а думают о политике, рассчитывая, что всех одурманят. Думают, что они в одностороннем порядке доминируют над умами людей на Земле, но это не так. Футбол меняется, другие регионы прогрессируют, а Европе стоит задуматься. Футбольный крен уходит от Европы. Возможно, на следующем чемпионате мира будет сенсация и ни одна европейская сборная не попадет в плей-офф», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Германии в заключительном матче групповой стадии одержала победу над Коста-Рикой (4:2), но не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, уступив испанцам по разнице мячей.

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-o-vilete-germanii-vozmozhno-na-sleduyushem/
Анзор Кавазашвили
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
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