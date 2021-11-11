Валерий Масалитин: «Изначально игра была проходная»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Изначально игра была проходная, но все равно ее надо было выигрывать. Конечно, старались обойтись малыми силами. Начали хорошо, забили быстрый гол и, видимо, он сослужил плохую службу. По инерции поиграли еще минут 20, а потом киприоты пришли в себя и начали создавать моменты. Если бы не хорошая реакция Сафонова, перед перерывом была бы ничья.

Во втором тайме забили гол — не засчитали, и киприоты еще огрызались. Но когда в течение двух минут забили дважды — сначала использовали чужую ошибку, а потом хорошее мастерство показал Мостовой, — при счете 3:0 игра была сделана. Пока киприоты приходили в себя, забили и четвертый. Хорошую роль сыграли замены: ребята добавили в движении, почувствовали уверенность, все начало получаться. И довели матч до разгрома», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

Экс-футболист также высказался об игре защитника ЦСКА и национальной команды Игоря Дивеева.

«Естественно, молодой игрок еще растет, постоянно играет за ЦСКА и за сборную. Может, чуть подустал физически. Но, думаю, на матч с Хорватией все соберутся, Карпин сделает хорошее внушение, чтобы после Кипра не расслаблялись и подошли в хорошем физическом и эмоциональном состоянии», — заключил Масалитин.

Матч заключительного тура отборочного этапа между сборными Хорватии и России пройдет в Сплите 14 ноября.