Хохлов — о победе сборной России над Кипром: «Теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу»
Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).
«Поздравляю всех с уверенной победой, ребята молодцы. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, но достаточно тяжеловато: была вязкая и не очень яркая игра. Во втором тайме, как только начали играть чуть быстрее, все сразу стало получаться, пошли голы. Хорошая победа с крупным счетом и отличный задел перед матчем с Хорватией — это добавит ребятам уверенности.
Отлично, что сборная России мало пропускает — меня это не удивляет. Валерий Георгиевич грамотно выстраивает оборону. Сборная России и должна была обыгрывать Кипр, теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу. Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».
В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4510647-mozhno-nemnogo-poradovatsya-hohlov-ocenil-pobedu-sbornoj-rossii-nad-kiprom-so-schyotom-6-0.html
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