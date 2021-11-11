Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Хохлов — о победе сборной России над Кипром: «Теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу»

23:27
Теги:

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Поздравляю всех с уверенной победой, ребята молодцы. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, но достаточно тяжеловато: была вязкая и не очень яркая игра. Во втором тайме, как только начали играть чуть быстрее, все сразу стало получаться, пошли голы. Хорошая победа с крупным счетом и отличный задел перед матчем с Хорватией — это добавит ребятам уверенности.

Отлично, что сборная России мало пропускает — меня это не удивляет. Валерий Георгиевич грамотно выстраивает оборону. Сборная России и должна была обыгрывать Кипр, теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу. Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. 

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4510647-mozhno-nemnogo-poradovatsya-hohlov-ocenil-pobedu-sbornoj-rossii-nad-kiprom-so-schyotom-6-0.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Все что у Гродно: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры