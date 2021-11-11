Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о победе сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Поздравляю всех с уверенной победой, ребята молодцы. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, но достаточно тяжеловато: была вязкая и не очень яркая игра. Во втором тайме, как только начали играть чуть быстрее, все сразу стало получаться, пошли голы. Хорошая победа с крупным счетом и отличный задел перед матчем с Хорватией — это добавит ребятам уверенности.

Отлично, что сборная России мало пропускает — меня это не удивляет. Валерий Георгиевич грамотно выстраивает оборону. Сборная России и должна была обыгрывать Кипр, теперь важно правильно настроиться на заключительную встречу. Сейчас можно немного порадоваться яркой победе, а завтра начинать готовиться к важнейшей игре», — приводит слова Хохлова «Чемпионат».

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября.