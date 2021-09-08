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Валерий Карпин: «Задачу минимум мы выполнили»

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Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал победу над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Задачу минимум мы выполнили, — сказал Карпин. — Семь очков после трех матчей есть. Трудности есть, понятно, что хочется лучше, но что есть, то есть. С тем временем, что было у ребят для подготовки к играм, результат не самый плохой. Слишком нервная игра была», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Также специалист рассказал о моментах у ворот россиян.

«Не соглашусь, что были моменты на тоненького, — отметил он. —  Первый — покатили сами себе, второй — была диагональная передача и Гильерме потащил. В запаре больше не вспомню. У нас было в десять раз больше подходов, которые мы не реализовали».

Где-то не хватило последней передачи, где-то спокойствия. Гол забили после прессинга, а дальше не использовали пространство. Думаю, если бы забили второй гол раньше, а моменты для этого было, чуть раскрепостились бы. Понятно, что 1:0 к концу сковывал, любой отскок мог изменить. Да, был напряг.

Не хочу сейчас оценивать игру. Понятно, что можно лучше, но в нынешней ситуации 7 очков и 0 пропущенных мячей в трех играх — нормально. Ничего сверхъестественного"..

Голы забивали Федор Смолов и Зелимхан Бакаев (с пенальти).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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