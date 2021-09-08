Стали известны расклады, при которых Россия займет первое место в отборочной группе и попадет на чемпионат мира

После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Хорватия — 13 очков (6 матчей, 8-1), Россия — 13 (6, 10-4), Словакия — 9 (6, 7-5), Словения — 7 (6, 4-7), Мальта — 4 (6, 6-11), Кипр — 4 (6, 1-8).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Сравним календарь сборных топ-4 группы:

— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Кипром и Мальтой;

— Россия сыграет дома с Кипром и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;

— Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией и Мальтой;

— Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией, Россией и Мальтой.

Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

— Если победит Хорватию и наберет 4 очка в матчах со Словакией и Словенией;

— Если победит Хорватию, наберет 3 очка в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;

— Если сыграет вничью с Хорватией, наберет 6 очков в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное не проиграть в Загребе самим, а помимо этого — вообще не терять очки. Очевидно, что календарь наших соперников намного лучше даже без учета того, что они фавориты в очном матче.