Карпин оценил атмосферу на стадионе в Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил атмосферу на стадионе, на котором проходил матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

«Атмосфера великолепная. Дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Помогала она или нет? Лучше спросить у хорватов. Болельщики на поле не помогают, они помогают за полем. Смешно говорить, что мы проиграли из-за переполненного стадиона.

Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Естественно, все расстроены. По полю мы никак не могли прогнозировать. Не сказал бы, что поле помешало нам сегодня выглядеть лучше.

Я действительно был очень недоволен. Об этом я сразу сказал. Если мы не хотим получать мяч, ничего не получится», — сказал Карпин.

По итогам отборочного раунда сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы H. Борьбу за выход на ЧМ-2022 в Катаре россияне продолжат в стыковых матчах.