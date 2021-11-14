Карпин оценил атмосферу на стадионе в Хорватии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил атмосферу на стадионе, на котором проходил матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).
«Атмосфера великолепная. Дай бог всем командам во всех странах играть с такой поддержкой. Помогала она или нет? Лучше спросить у хорватов. Болельщики на поле не помогают, они помогают за полем. Смешно говорить, что мы проиграли из-за переполненного стадиона.
Какая может быть атмосфера после проигранного матча? Естественно, все расстроены. По полю мы никак не могли прогнозировать. Не сказал бы, что поле помешало нам сегодня выглядеть лучше.
Я действительно был очень недоволен. Об этом я сразу сказал. Если мы не хотим получать мяч, ничего не получится», — сказал Карпин.
По итогам отборочного раунда сборная России заняла второе место в турнирной таблице группы H. Борьбу за выход на ЧМ-2022 в Катаре россияне продолжат в стыковых матчах.
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