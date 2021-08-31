Валерий Карпин заявил, что пока не волнуется перед дебютом на посту главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на матч против Хорватии, который станет для него дебютным на посту тренера национальной команды.

— Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?

— Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал — игра уже в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).