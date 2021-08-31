Валерий Карпин заявил, что пока не волнуется перед дебютом на посту главного тренера сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на матч против Хорватии, который станет для него дебютным на посту тренера национальной команды.
— Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?
— Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал — игра уже в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.
Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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