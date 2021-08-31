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Валерий Карпин заявил, что пока не волнуется перед дебютом на посту главного тренера сборной России

17:16
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настрое на матч против Хорватии, который станет для него дебютным на посту тренера национальной команды.

— Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?

— Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас не волнуюсь. Тренерский штаб каждый вечер собирается в 11 вечера, и вчера я сказал — игра уже в среду, а кажется, что до игры еще пять дней. Слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое — команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Игорь Рабинер все материалы автора

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