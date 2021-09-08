Петржела объяснил невыразительную игру сборной России в матче против Мальты

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).

«Для России это очень важная победа, потому что хорваты и словаки победили тоже. Игру критиковать невозможно: это футбол, и самое главное — результат. Новый тренер, строит с нуля команду, им сейчас тяжело. И 3 игры за неделю тоже сказывается на качестве игры. У России по-прежнему большие шансы на прямое попадание на ЧМ-2022 из группы», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.

Сборная России набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая по дополнительным показателям команде Хорватии.