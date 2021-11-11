В Сплите Россия может повторить рекорд XXI века

После разгрома Кипра в Санкт-Петербурге (6:0) в активе сборной России стало 22 очка. В случае воскресной победы над хорватами команда Валерия Карпина повторит рекордный результат XXI века (25 очков), который был установлен под руководством Гуса Хиддинка в отборе к ЧМ-2010. Лучшее достижение в истории сборной пришлось на отбор к ЧЕ-1996, когда команда Олега Романцева обошлась без поражений и завершила турнир с 26 очками.

Лучшие результаты сборной России в отборочных турнирах:

Турнир Тренер И В Н П М О Место ЧМ-1994 Павел Садырин 8 5 2 1 15-4 12* 2-е ЧЕ-1996 Олег Романцев 10 8 2 0 34-5 26 1-е ЧМ-1998 Борис Игнатьев 8 5 2 1 19-5 17 2-е ЧЕ-2000 Анатолий Бышовец, Олег Романцев 10 6 1 3 22-12 19 3-е ЧМ-2002 Олег Романцев 10 7 1 1 18-5 23 1-е ЧЕ-2004 Георгий Ярцев 8 4 2 2 19-12 14 2-е ЧМ-2006 Георгий Ярцев, Юрия Семин 12 6 5 1 23-12 23 3-е ЧЕ-2008 Гус Хиддинк 12 7 3 2 18-7 24 2-е ЧМ-2010 Гус Хиддинк 12 8 1 3 21-8 25 2-е ЧЕ-2012 Дик Адвокат 10 7 2 1 17-4 23 1-е ЧМ-2014 Фабио Капелло 10 7 1 2 20-5 22 1-е ЧЕ-2016 Фабио Капелло, Леонид Слуцкий 10 6 2 2 21-5 20 2-е ЧЕ-2020 Станислав Черчесов 10 8 0 2 33-8 24 2-е ЧМ-2022 Станислав Черчесов, Валерий Карпин 9 7 1 1 16-4 22 1-е

* Отборочный турнир игрался по двухочковой системе.