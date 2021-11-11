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В Сплите Россия может повторить рекорд XXI века

22:12
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После разгрома Кипра в Санкт-Петербурге (6:0) в активе сборной России стало 22 очка. В случае воскресной победы над хорватами команда Валерия Карпина повторит рекордный результат XXI века (25 очков), который был установлен под руководством Гуса Хиддинка в отборе к ЧМ-2010. Лучшее достижение в истории сборной пришлось на отбор к ЧЕ-1996, когда команда Олега Романцева обошлась без поражений и завершила турнир с 26 очками.

Лучшие результаты сборной России в отборочных турнирах:

Турнир

Тренер

И

В

Н

П

М

О

Место

ЧМ-1994

Павел Садырин

8

5

2

1

15-4

12*

2-е

ЧЕ-1996

Олег Романцев

10

8

2

0

34-5

26

1-е

ЧМ-1998

Борис Игнатьев

8

5

2

1

19-5

17

2-е

ЧЕ-2000

Анатолий Бышовец, Олег Романцев

10

6

1

3

22-12

19

3-е

ЧМ-2002

Олег Романцев

10

7

1

1

18-5

23

1-е

ЧЕ-2004

Георгий Ярцев

8

4

2

2

19-12

14

2-е

ЧМ-2006

Георгий Ярцев, Юрия Семин

12

6

5

1

23-12

23

3-е

ЧЕ-2008

Гус Хиддинк

12

7

3

2

18-7

24

2-е

ЧМ-2010

Гус Хиддинк

12

8

1

3

21-8

25

2-е

ЧЕ-2012

Дик Адвокат

10

7

2

1

17-4

23

1-е

ЧМ-2014

Фабио Капелло

10

7

1

2

20-5

22

1-е

ЧЕ-2016

Фабио Капелло, Леонид Слуцкий

10

6

2

2

21-5

20

2-е

ЧЕ-2020

Станислав Черчесов

10

8

0

2

33-8

24

2-е

ЧМ-2022

Станислав Черчесов, Валерий Карпин

9

7

1

1

16-4

22

1-е

* Отборочный турнир игрался по двухочковой системе.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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