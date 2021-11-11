В Сплите Россия может повторить рекорд XXI века
После разгрома Кипра в Санкт-Петербурге (6:0) в активе сборной России стало 22 очка. В случае воскресной победы над хорватами команда Валерия Карпина повторит рекордный результат XXI века (25 очков), который был установлен под руководством Гуса Хиддинка в отборе к ЧМ-2010. Лучшее достижение в истории сборной пришлось на отбор к ЧЕ-1996, когда команда Олега Романцева обошлась без поражений и завершила турнир с 26 очками.
Лучшие результаты сборной России в отборочных турнирах:
|
Турнир
|
Тренер
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
ЧМ-1994
|
Павел Садырин
|
8
|
5
|
2
|
1
|
15-4
|
12*
|
2-е
|
ЧЕ-1996
|
Олег Романцев
|
10
|
8
|
2
|
0
|
34-5
|
26
|
1-е
|
ЧМ-1998
|
Борис Игнатьев
|
8
|
5
|
2
|
1
|
19-5
|
17
|
2-е
|
ЧЕ-2000
|
Анатолий Бышовец, Олег Романцев
|
10
|
6
|
1
|
3
|
22-12
|
19
|
3-е
|
ЧМ-2002
|
Олег Романцев
|
10
|
7
|
1
|
1
|
18-5
|
23
|
1-е
|
ЧЕ-2004
|
Георгий Ярцев
|
8
|
4
|
2
|
2
|
19-12
|
14
|
2-е
|
ЧМ-2006
|
Георгий Ярцев, Юрия Семин
|
12
|
6
|
5
|
1
|
23-12
|
23
|
3-е
|
ЧЕ-2008
|
Гус Хиддинк
|
12
|
7
|
3
|
2
|
18-7
|
24
|
2-е
|
ЧМ-2010
|
Гус Хиддинк
|
12
|
8
|
1
|
3
|
21-8
|
25
|
2-е
|
ЧЕ-2012
|
Дик Адвокат
|
10
|
7
|
2
|
1
|
17-4
|
23
|
1-е
|
ЧМ-2014
|
Фабио Капелло
|
10
|
7
|
1
|
2
|
20-5
|
22
|
1-е
|
ЧЕ-2016
|
Фабио Капелло, Леонид Слуцкий
|
10
|
6
|
2
|
2
|
21-5
|
20
|
2-е
|
ЧЕ-2020
|
Станислав Черчесов
|
10
|
8
|
0
|
2
|
33-8
|
24
|
2-е
|
ЧМ-2022
|
Станислав Черчесов, Валерий Карпин
|
9
|
7
|
1
|
1
|
16-4
|
22
|
1-е
* Отборочный турнир игрался по двухочковой системе.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю