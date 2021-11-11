Народный артист России Лев Лещенко отреагировал на победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (6:0).

«Такого разгрома, конечно, не ожидал. Думал, будет 1:0 или 2:0. Сегодня сборная России замечательно проявила себя. Но киприоты просто отсутствовали на площадке. Для них эта игра ничего не значила. Думаю, он приехали для прогулки в Санкт-Петербурге. После второго гола начался кураж, а Кипр сдался и лег на обе лопатки. Надо ждать основного матча — против Хорватии. Пока никакой эйфории нет. Миранчук хорошо сыграл сегодня. И вообще все себя здорово проявили. Надеюсь, что Мальта сейчас окажет сопротивление Хорватии. Они неплохо играют весь отборочный цикл», — сказал Лещенко «СЭ».

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.