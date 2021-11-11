Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 6:0.

Лучшим игроком встречи был выбран полузащитник Александр Ерохин. Он оформил дубль в этом матче.

Бомбардир Ерохин — лучший игрок матча #РоссияКипр по версии болельщиков и экспертов!#НашиПарни pic.twitter.com/DHmdAJJpMs — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.