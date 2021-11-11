Ерохин выбран лучшим игроком матча Россия — Кипр
22:11
Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 6:0.
Лучшим игроком встречи был выбран полузащитник Александр Ерохин. Он оформил дубль в этом матче.
В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.
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