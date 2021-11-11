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Ерохин выбран лучшим игроком матча Россия — Кипр

22:11
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Сборная России разгромила Кипр в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 6:0.

Лучшим игроком встречи был выбран полузащитник Александр Ерохин. Он оформил дубль в этом матче.

В заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022 российские футболисты сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 14 ноября в Сплите.

Россия — Кипр

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры