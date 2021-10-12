Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

В посольстве РФ в Словении отреагировали на избиение российских болельщиков

12 октября, 17:21
Теги:

Советник-посланник диппредставительства РФ Алексей Погонин сообщил, что российские болельщики не обращались в посольство по поводу инцидента, который произошел после окончания матча отборочного раунда ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2).

«Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину.

Никаких официальных обращений в посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало", — приводит ТАСС слова Погонина.

11 октября после матча сборной России со Словенией 15 местных болельщиков напали на пятерых россиян.

Сообщалось, что у одного из них были серьезные повреждения с переломами. Все время после матча и почти до утра пострадавшему пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12641113

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
11
4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры