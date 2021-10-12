В посольстве РФ в Словении отреагировали на избиение российских болельщиков

Советник-посланник диппредставительства РФ Алексей Погонин сообщил, что российские болельщики не обращались в посольство по поводу инцидента, который произошел после окончания матча отборочного раунда ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2).

«Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину.

Никаких официальных обращений в посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало", — приводит ТАСС слова Погонина.

11 октября после матча сборной России со Словенией 15 местных болельщиков напали на пятерых россиян.

Сообщалось, что у одного из них были серьезные повреждения с переломами. Все время после матча и почти до утра пострадавшему пришлось провести в больнице Maribor University Medical Centre.