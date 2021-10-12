Юрий Жирков отреагировал на победу сборной России над Словенией

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словении (2:1).

«Поздравляю сборную с хорошим выступлением. Важно, что выиграли. Главное — заработать 3 очка и двигаться дальше. Решающая игра будет с хорватами. Все будет определяться там. Желаю удачи!» — сказал Жирков «СЭ».

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).