Профессиональная футбольная лига Франции выступила против чемпионата мира раз в два года

Совет директоров Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) выступил против идеи проводить чемпионат мира раз в два года.

«На заседании 13 октября совет директоров Профессиональной футбольной лиги принял предложение выступить против идеи проводить чемпионат мира раз в два года. Без предварительной консультации Международная федерация футбола хочет принять решение, которое отвечает исключительно ее интересам и последствия которого непоправимо негативны для национальных первенств и команд как работодателей футболистов. Этот проект сильно нарушит серию чемпионатов и приведет к потере интереса зрителей. Развитие футбола идет не только через чемпионат мира, но и прежде всего за счет внутренних соревнований», — говорится в заявлении на официальном сайте LFP.

Летом 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии было выдвинуто предложение о проведении чемпионата мира раз в два года. Его поддержали 166 национальных федераций, 22 были против.

Чемпионат мира был основан в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022 год), а также в Канаде, Мексике и США (2026 год).