Месси: «Определенно есть радость после победы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после завершения матча ЧМ-2022 против команды Мексики (2:0).

«Это был очень трудный матч, потому что у Мексики отличный тренер, и это сильная команда, которая владеет мячом. В первом тайме мы играли так, как будто должны были играть с большой интенсивностью. Во втором мы успокоились и начали играть нормально, стали контролировать мяч.

Определенно есть радость после победы. Мы должны были победить.

Травма? Я не знаю, почему так много всего было сказано, правда в том, что все было нормально. Я нормально тренировался», — приводит слова Месси Ole.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.