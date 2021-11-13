Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

В Хорватии рассказали об условиях допуска болельщиков из России на матч

19:07
Теги:

Российские болельщики смогут посетить гостевой матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с хорватами только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза.

«Согласно хорватским правилам, каждый человек, который входит на стадион, должен иметь действующий цифровой сертификат COVID ЕС. Больше ничего не разрешено. Мы поделились всей информацией об этом с РФС, а РФС поделился этой информацией с покупателями билетов», — рассказали в пресс-службе Хорватского футбольного союза ТАСС.

РФС ранее сообщил, что для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Отмечалось, что российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также «Спутником V», смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Матч между сборными Хорватии и России состоится в воскресенье в Сплите.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12916577

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Украинский генерал назвал регионы страны с «пророссийскими настроениями»
6
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры