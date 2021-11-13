В Хорватии рассказали об условиях допуска болельщиков из России на матч
Российские болельщики смогут посетить гостевой матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с хорватами только при наличии цифрового COVID-сертификата Евросоюза.
«Согласно хорватским правилам, каждый человек, который входит на стадион, должен иметь действующий цифровой сертификат COVID ЕС. Больше ничего не разрешено. Мы поделились всей информацией об этом с РФС, а РФС поделился этой информацией с покупателями билетов», — рассказали в пресс-службе Хорватского футбольного союза ТАСС.
РФС ранее сообщил, что для доступа на стадион необходим распечатанный входной билет, цифровой COVID-сертификат Евросоюза (EU digital COVID certificate), а также документ, удостоверяющий личность. Отмечалось, что российские болельщики, предъявившие действующие сертификаты на английском языке о полной вакцинации вакцинами, зарегистрированными в Евросоюзе, а также «Спутником V», смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Российские болельщики без сертификатов о вакцинации или выздоровлении смогут пройти экспресс-тест на антиген и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.
Матч между сборными Хорватии и России состоится в воскресенье в Сплите.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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