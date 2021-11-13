Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Босния и Герцеговина дома проиграла Финляндии и потеряла шансы на второе место в группе

18:56
Босния и Герцеговина — Финлядия — 1:3. Фото naijalumia.org
Босния и Герцеговина — Финлядия — 1:3. Фото naijalumia.org
Теги:

Сборная Боснии и Герцеговины дома уступила команде Финляндии (1:3) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

На 25-й минуте финны могли открыть счет, но Теему Пукки не реализовал пенальти — его удар отбил Ибрахим Шехич. Но уже через четыре минуты Маркус Форсс вывел гостей вперед. А на 39-й минуте финны остались в меньшинстве — с поля был удален Юкка Райтала.

Робин Лод на 51-й минуте удвоил преимущество гостей. Лука Менало на 69-й минуте отыграл один мяч, но Даниэль О'Шонесси на 73-й минуте восстановил преимущество в два мяча.

Финляндия набрала 11 очков и вышла на второе место в группе С. Лидирует Франция — 12 очков и матч в запасе. Сегодня французы принимают Казахстан (три очка и последнее место). На третьем месте Украина — девять очков. Боснийцы имеют семь очков и идут четвертыми. Они уже не смогут подняться выше третьего места. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а вторая команда сыграет в плей-офф.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Европа

Группа С

Босния и Герцеговина — Финляндия -1:3 (0:1)

Голы: Форсс, 29 (0:1). Лод, 51 (0:2). Менало, 69 (1:2). О`Шонесси, 73 (1:3).

Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (вратарь)

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Демирович, 39), Чивич (Налич, 80), Ахмедходжич, Саничанин, Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Хаджиахметович (Прцич, 57), Превляк.

Финляндия: Градецки, Райтала, О`Шонесси, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), Вяйсянен, Шюллер, Лод (Уронен, 76), Камара, Пукки (Йенсен, 80), Форсс (Ниссиля, 46).

Предупреждения: Пьянич, 24. Прцич, 83.

Удаление: Райтала, 37.

Судья: Оливер (Англия).

13 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Ови велик, а ты пустышка!» Фанаты ответили сыну легенды, который не порадовался за Овечкина
Украинский генерал назвал регионы страны с «пророссийскими настроениями»
1
16


  • Александр Логинов

    А что поменялось? Им по-любому нужно у Боснии выигрывать.

    13.11.2021

  • zafo47

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

    13.11.2021

  • КирпичИнвест

    Если выиграют у Боснии, а Фины не выиграют у Франции, то 2-е место Шанс есть

    13.11.2021

  • Василий Ветров

    а если у финов будет 1-1 ?

    13.11.2021

  • Марина

    Финники сильны в хоккее. А теперь усиливают позиции и в футболе.

    13.11.2021

  • Rus

    ..Завтра россиянам надо брать пример с горячих финских парней!..

    13.11.2021

  • гагин саша

    босния -украина 0:1финляндия-франция0:0 такой расклад вероятен и украина выходит со второго места.

    13.11.2021

  • ladafan

    а у французов матч жизни)

    13.11.2021

  • Соломон Кац

    О це гарно!

    13.11.2021

  • Василий Ветров

    не факт

    13.11.2021

  • rusfеd 2.0

    Слава Финляндии!

    13.11.2021

  • КирпичИнвест

    Хохлы отскакивают Пока расклад в их пользу

    13.11.2021

  • gan75

    Да наоборот, их шансы повышаются. Впереди у финов Франция, а у Украины потерявшие шансы на выход боснийцы

    13.11.2021

  • Отпетый барабанщик

    Походу жовто-блакитные пролетают мимо второго места.

    13.11.2021

  • kolos249

    Горечь сегодняшнего поражения боснийцы смогут подсластить только если грохнут дома майдаунов в последнем матче...

    13.11.2021