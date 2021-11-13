Босния и Герцеговина дома проиграла Финляндии и потеряла шансы на второе место в группе

Сборная Боснии и Герцеговины дома уступила команде Финляндии (1:3) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.

На 25-й минуте финны могли открыть счет, но Теему Пукки не реализовал пенальти — его удар отбил Ибрахим Шехич. Но уже через четыре минуты Маркус Форсс вывел гостей вперед. А на 39-й минуте финны остались в меньшинстве — с поля был удален Юкка Райтала.

Робин Лод на 51-й минуте удвоил преимущество гостей. Лука Менало на 69-й минуте отыграл один мяч, но Даниэль О'Шонесси на 73-й минуте восстановил преимущество в два мяча.

Финляндия набрала 11 очков и вышла на второе место в группе С. Лидирует Франция — 12 очков и матч в запасе. Сегодня французы принимают Казахстан (три очка и последнее место). На третьем месте Украина — девять очков. Боснийцы имеют семь очков и идут четвертыми. Они уже не смогут подняться выше третьего места. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а вторая команда сыграет в плей-офф.

ЧМ-2022. Отборочный турнир

Европа

Группа С

Босния и Герцеговина — Финляндия -1:3 (0:1)

Голы: Форсс, 29 (0:1). Лод, 51 (0:2). Менало, 69 (1:2). О`Шонесси, 73 (1:3).

Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (вратарь)

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Демирович, 39), Чивич (Налич, 80), Ахмедходжич, Саничанин, Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Хаджиахметович (Прцич, 57), Превляк.

Финляндия: Градецки, Райтала, О`Шонесси, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), Вяйсянен, Шюллер, Лод (Уронен, 76), Камара, Пукки (Йенсен, 80), Форсс (Ниссиля, 46).

Предупреждения: Пьянич, 24. Прцич, 83.

Удаление: Райтала, 37.

Судья: Оливер (Англия).

13 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.