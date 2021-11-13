Босния и Герцеговина дома проиграла Финляндии и потеряла шансы на второе место в группе
Сборная Боснии и Герцеговины дома уступила команде Финляндии (1:3) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
На 25-й минуте финны могли открыть счет, но Теему Пукки не реализовал пенальти — его удар отбил Ибрахим Шехич. Но уже через четыре минуты Маркус Форсс вывел гостей вперед. А на 39-й минуте финны остались в меньшинстве — с поля был удален Юкка Райтала.
Робин Лод на 51-й минуте удвоил преимущество гостей. Лука Менало на 69-й минуте отыграл один мяч, но Даниэль О'Шонесси на 73-й минуте восстановил преимущество в два мяча.
Финляндия набрала 11 очков и вышла на второе место в группе С. Лидирует Франция — 12 очков и матч в запасе. Сегодня французы принимают Казахстан (три очка и последнее место). На третьем месте Украина — девять очков. Боснийцы имеют семь очков и идут четвертыми. Они уже не смогут подняться выше третьего места. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а вторая команда сыграет в плей-офф.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Европа
Группа С
Босния и Герцеговина — Финляндия -1:3 (0:1)
Голы: Форсс, 29 (0:1). Лод, 51 (0:2). Менало, 69 (1:2). О`Шонесси, 73 (1:3).
Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (вратарь)
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Демирович, 39), Чивич (Налич, 80), Ахмедходжич, Саничанин, Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Хаджиахметович (Прцич, 57), Превляк.
Финляндия: Градецки, Райтала, О`Шонесси, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), Вяйсянен, Шюллер, Лод (Уронен, 76), Камара, Пукки (Йенсен, 80), Форсс (Ниссиля, 46).
Предупреждения: Пьянич, 24. Прцич, 83.
Удаление: Райтала, 37.
Судья: Оливер (Англия).
13 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.
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Александр Логинов
А что поменялось? Им по-любому нужно у Боснии выигрывать.
13.11.2021
zafo47
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
13.11.2021
КирпичИнвест
Если выиграют у Боснии, а Фины не выиграют у Франции, то 2-е место Шанс есть
13.11.2021
Василий Ветров
а если у финов будет 1-1 ?
13.11.2021
Марина
Финники сильны в хоккее. А теперь усиливают позиции и в футболе.
13.11.2021
Rus
..Завтра россиянам надо брать пример с горячих финских парней!..
13.11.2021
гагин саша
босния -украина 0:1финляндия-франция0:0 такой расклад вероятен и украина выходит со второго места.
13.11.2021
ladafan
а у французов матч жизни)
13.11.2021
Соломон Кац
О це гарно!
13.11.2021
Василий Ветров
не факт
13.11.2021
rusfеd 2.0
Слава Финляндии!
13.11.2021
КирпичИнвест
Хохлы отскакивают Пока расклад в их пользу
13.11.2021
gan75
Да наоборот, их шансы повышаются. Впереди у финов Франция, а у Украины потерявшие шансы на выход боснийцы
13.11.2021
Отпетый барабанщик
Походу жовто-блакитные пролетают мимо второго места.
13.11.2021
kolos249
Горечь сегодняшнего поражения боснийцы смогут подсластить только если грохнут дома майдаунов в последнем матче...
13.11.2021