Украина на грани провала. Победа Финляндии над Боснией может лишить украинцев даже стыков

Сборная Финляндии в гостях обыграла Боснию в матче отборочного турнира чемпионата мира в группе D (3:1). Этот результат осложнил положение команды Украины, которой теперь для попадания в стыковые матчи нужно надеяться не только на себя, но и на помощь Франции.

Группа D

И О Мячи 1. Франция 6 12 8-3 2. Финляндия 7 11 10-8 2. Украина 7 9 9-8 4. Босния 7 7 9-10 5. Казахстан 7 3 5-12

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Франция — Казахстан

16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели: 1) разность мячей 2) количество забитых мячей 3) личные встречи.

Таким образом, сборная Украины займет второе место и попадет в стыковые матчи:

— если победит Боснию, а Финляндия проиграет Франции;

— если победит Боснию с разницей в два гола и более, а Финляндия сыграет вничью с Францией;

— если победит Боснию со счетом 1:0, а матч Финляндия — Франция завершится вничью 0:0;

— если победит Боснию с разницей в один мяч, начиная со счета 2:1 и выше (3:2, 4:3 и так далее), а Финляндия сыграет вничью с Францией, забив при этом минимум на один гол меньше — например, 2:1 и 1:1.