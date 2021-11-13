Украина на грани провала. Победа Финляндии над Боснией может лишить украинцев даже стыков
Сборная Финляндии в гостях обыграла Боснию в матче отборочного турнира чемпионата мира в группе D (3:1). Этот результат осложнил положение команды Украины, которой теперь для попадания в стыковые матчи нужно надеяться не только на себя, но и на помощь Франции.
Группа D
|
|
И
|
О
|
Мячи
|
1. Франция
|
6
|
12
|
8-3
|
2. Финляндия
|
7
|
11
|
10-8
|
2. Украина
|
7
|
9
|
9-8
|
4. Босния
|
7
|
7
|
9-10
|
5. Казахстан
|
7
|
3
|
5-12
Расписание оставшихся матчей
13 ноября. Франция — Казахстан
16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция
При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели: 1) разность мячей 2) количество забитых мячей 3) личные встречи.
Таким образом, сборная Украины займет второе место и попадет в стыковые матчи:
— если победит Боснию, а Финляндия проиграет Франции;
— если победит Боснию с разницей в два гола и более, а Финляндия сыграет вничью с Францией;
— если победит Боснию со счетом 1:0, а матч Финляндия — Франция завершится вничью 0:0;
— если победит Боснию с разницей в один мяч, начиная со счета 2:1 и выше (3:2, 4:3 и так далее), а Финляндия сыграет вничью с Францией, забив при этом минимум на один гол меньше — например, 2:1 и 1:1.
— наконец, существует вариант, при котором Украина как можно крупнее побеждает Боснию, а Франция крупно проигрывает Казахстану и Финляндии — и при равенстве очков украинцы могут обойти «трехцветных» по разности мячей.
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