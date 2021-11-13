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Украина на грани провала. Победа Финляндии над Боснией может лишить украинцев даже стыков

Стали известны окончательные расклады, при которых Украина попадет в стыковые матчи
19:15
Футболисты сборной Украины. Фото Getty Images
Футболисты сборной Украины. Фото Getty Images
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Сборная Финляндии в гостях обыграла Боснию в матче отборочного турнира чемпионата мира в группе D (3:1). Этот результат осложнил положение команды Украины, которой теперь для попадания в стыковые матчи нужно надеяться не только на себя, но и на помощь Франции.

Группа D

И

О

Мячи

1. Франция

6

12

8-3

2. Финляндия

7

11

10-8

2. Украина

7

9

9-8

4. Босния

7

7

9-10

5. Казахстан

7

3

5-12

Расписание оставшихся матчей

13 ноября. Франция — Казахстан

16 ноября. Босния — Украина, Финляндия — Франция

При равенстве очков у двух и более команд учитываются следующие показатели: 1) разность мячей 2) количество забитых мячей 3) личные встречи.

Таким образом, сборная Украины займет второе место и попадет в стыковые матчи:

— если победит Боснию, а Финляндия проиграет Франции;

— если победит Боснию с разницей в два гола и более, а Финляндия сыграет вничью с Францией;

— если победит Боснию со счетом 1:0, а матч Финляндия — Франция завершится вничью 0:0;

— если победит Боснию с разницей в один мяч, начиная со счета 2:1 и выше (3:2, 4:3 и так далее), а Финляндия сыграет вничью с Францией, забив при этом минимум на один гол меньше — например, 2:1 и 1:1.

— наконец, существует вариант, при котором Украина как можно крупнее побеждает Боснию, а Франция крупно проигрывает Казахстану и Финляндии — и при равенстве очков украинцы могут обойти «трехцветных» по разности мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
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