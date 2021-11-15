Боня спросила Карпина о результате

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Безумно обидно. Но отрицательный результат — это тоже результат. То, что наша сборная до этого не проигрывала должно стать нормой. К сожалению, в России мы часто уповаем на то, что мы не проиграем. Можно сколько угодно нахваливать Карпина, но если это продолжится, то нам никогда не повторить успехи СССР. Хочется спросить тренера — где результаты? Пока я их не вижу. Должна быть внутренняя мотивация. Тренер должен быть хорошим психологом. Это очень важно. А у нас каждый выходит и думает о своем. Я не осуждаю наших футболистов, но мотивации им не хватает», — сказала Боня «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.