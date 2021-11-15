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Боня спросила Карпина о результате

16:35
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Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Безумно обидно. Но отрицательный результат — это тоже результат. То, что наша сборная до этого не проигрывала должно стать нормой. К сожалению, в России мы часто уповаем на то, что мы не проиграем. Можно сколько угодно нахваливать Карпина, но если это продолжится, то нам никогда не повторить успехи СССР. Хочется спросить тренера — где результаты? Пока я их не вижу. Должна быть внутренняя мотивация. Тренер должен быть хорошим психологом. Это очень важно. А у нас каждый выходит и думает о своем. Я не осуждаю наших футболистов, но мотивации им не хватает», — сказала Боня «СЭ».

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе H, пропустив вперед Хорватию (23). Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры