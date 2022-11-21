ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:16

В Германии прошла тихая акция против чемпионата мира в Катаре

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В Германии в Северном Рейне-Вестфалии прошла тихая акция протеста против ЧМ-2022 во время матча Эквадор — Катар, который прошел 20 ноября. Протест проходит при участии художника Фолькера-Йоханнеса Триба и организации AWO.

«Жизнь трудовых мигрантов важнее любой прибыли», — цитирует председателя AWO Майкла Шеффлера издание Bild.

На газоне стадиона в Замке Стрюнкеде разложили 6,5 тысячи тканевых футбольных мячей, которые были заполнены песком, в честь рабочих-мигрантов, погибших в Катаре во время строительства стадионов. Кроме того, на трибунах было разложено около 20 тысяч погребальных свечей.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
7
9
Читайте также
Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре
Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5
NYT сообщила о подтверждении подлинности видеокадров с места расстрела российских пленных
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Депай пропустит первый матч Нидерландов на ЧМ-2022 в Катаре
Англия на ЧМ-2022: ставка на холодную расчетливость и проверенный состав
Гайа заявил, что травма разрушила его детскую мечту выступить за сборную Испании
Как по-арабски «мандраж»? Сборная Катара провалила домашнюю премьеру, люди ушли с трибун задолго до конца матча открытия ЧМ
Ван Дейк намерен надеть повязку One Love несмотря на запрет ФИФА
Мората и шесть игроков сборной Испании заболели перед стартом на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ван Дейк намерен надеть повязку One Love несмотря на запрет ФИФА

Гайа заявил, что травма разрушила его детскую мечту выступить за сборную Испании
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости