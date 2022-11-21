В Германии прошла тихая акция против чемпионата мира в Катаре

В Германии в Северном Рейне-Вестфалии прошла тихая акция протеста против ЧМ-2022 во время матча Эквадор — Катар, который прошел 20 ноября. Протест проходит при участии художника Фолькера-Йоханнеса Триба и организации AWO.

«Жизнь трудовых мигрантов важнее любой прибыли», — цитирует председателя AWO Майкла Шеффлера издание Bild.

На газоне стадиона в Замке Стрюнкеде разложили 6,5 тысячи тканевых футбольных мячей, которые были заполнены песком, в честь рабочих-мигрантов, погибших в Катаре во время строительства стадионов. Кроме того, на трибунах было разложено около 20 тысяч погребальных свечей.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.