Гайа заявил, что травма разрушила его детскую мечту выступить за сборную Испании

Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя прокомментировал исключение из состава сборной Испании на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Благодарю за все слова поддержки, которые я получил. Честно говоря, не знаю, заслуживаю ли такой большой любви. Нелегко смириться с тем, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок. Но иногда такие вещи случаются, и с этим приходится мириться. Теперь я стану еще одним болельщиком и буду наслаждаться каждой игрой сборной. Желаю удачи моим товарищам по команде, потому что я не сомневаюсь, что этот чемпионат мира будет за Испанией. Жизнь продолжается», — написал Гайа в соцсетях.

27-летний футболист получил растяжение связок ахиллова сухожилия и был исключен из заявки национальной команды. Его место займет защитник «Барселоны» Алехандро Бальде.

Первым соперником сборной Испании на чемпионате станет Коста-Рика. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 19.00.