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Гол Ди Марии принес Аргентине победу над Уругваем

03:55
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Сборная Аргентины обыграл Уругвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Единственный гол забил Анхель Ди Мария.

Аргентинцы идут на 2-м месте в турнирной таблице южноамериканского отбора. Уругвайцы располагаются на 6-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 нояб, 02:00. Campeon del Siglo (Монтевидео)
Бразилия 4:1 Уругвай
Аргентина 3:0 Уругвай
Уругвай 0:0 Колумбия
Уругвай 1:0 Эквадор
Уругвай 4:2 Боливия
Уругвай
1-й матч 0 : 3
0:1
1-й тайм 0:1
Матч завершен
Аргентина
7` Ди Мария
Аргентина 1:0 Перу
Аргентина 3:0 Уругвай
Парагвай 0:0 Аргентина
Аргентина 3:0 Боливия
Бразилия 0:0 Аргентина
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Голы
Ди Мария, 7 (0:1)
Уругвай
Муслера Касерес Хименес Годин Бентанкур (Арамбарри, 77 ) Нандес (Горриаран, 81 ) Пикерес Родригес (Торрес, 46 ) Торрейра Весино (Альварес, 64 ) Суарес
Аргентина
Мартинес Акунья Молина Отаменди Ромеро де Пауль (Паласиос, 81) Ди Мария (Корреа, 55) Ло Сельсо (Месси, 76) Родригес Дибала (Корреа, 46) Мартинес (Гомес, 55)
Предупреждения
Касерес 48  -  Дибала 18
Судьи
Алексис Эррера

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Евгений Козинов все материалы автора
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