Манчини верит в попадание сборной Италии на чемпионат мира-2022
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после ничьей со Швейцарией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что верит в попадание в финальную часть.
«К сожалению, так и есть. Мы не забиваем пенальти в каждой игре против Швейцарии. Такие вещи случаются. Жоржинью? Он наш пенальтист. Первый тайм был для нас трудным. Во второй половине сыграли хорошо, но пропустили и не смогли забить еще один.
В заключительном матче у нас будет значительное преимущество [разница мячей в два больше, чем у Швейцарии]. Если проведем хорошую игру и забьем голы, которые не забили сегодня, думаю, у нас есть хорошие шансы попасть на ЧМ", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.
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