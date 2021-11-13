Манчини верит в попадание сборной Италии на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после ничьей со Швейцарией (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что верит в попадание в финальную часть.

«К сожалению, так и есть. Мы не забиваем пенальти в каждой игре против Швейцарии. Такие вещи случаются. Жоржинью? Он наш пенальтист. Первый тайм был для нас трудным. Во второй половине сыграли хорошо, но пропустили и не смогли забить еще один.

В заключительном матче у нас будет значительное преимущество [разница мячей в два больше, чем у Швейцарии]. Если проведем хорошую игру и забьем голы, которые не забили сегодня, думаю, у нас есть хорошие шансы попасть на ЧМ", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.