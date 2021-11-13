Мурат Якин доволен ничьей с Италией
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин остался доволен ничьей против Италии (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
«Одно очко здесь, в Риме, позволяет нам быть довольными. Мы играли хорошо, держали соперника и хорошо защищались. Когда играете против команд такого уровня, должны отдавать всех себя на поле. Нам удалось вырваться вперед, и этот гол нам очень помог.
Теперь нам нужно забивать много голов Болгарии, потому что мы должны компенсировать разницу мячей. Сегодня мы добились хорошего результата, но следующий матч будет совершенно другим", — цитирует пресс-служба УЕФА Якина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю