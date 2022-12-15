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Сегодня, 18:19

Упамекано и Рабьо вернулись к тренировкам со сборной Франции

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник Андриен Рабьо и защитник Дайот Упамекано вернулись к тренировкам в общей группе сборной Франции, сообщает RMC Sport.

По данным источника, полузащитник Кингсли Коман все еще болеет и не занимается с командой.

Ранее главный тренер французской сборной Дидье Дешам заявлял, что Рабьо и Упамекано смогут сыграть в финале турнира в Катаре.

Франция в воскресенье, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретится с Аргентиной. Матч на стадионе «Лусаил» начнется в 18.00 (мск).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Адриен Рабьо
Дайот Упамекано
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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