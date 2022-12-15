Булыкин: «Мбаппе скоро обойдет Месси и Роналду»

Булыкин считает, что Мбаппе в скором времени обойдет Месси и Роналду по величию

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что французский форвард Килиан Мбаппе в скором времени обойдет по величию аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Я думаю, следующее поколение величайших игроков, как Месси, Роналду, будет за Мбаппе. Не знаю, обойдет ли Килиан Лионеля и Криштиану по количеству «Золотых мячей». Будет тяжеловато. Но по величию и заработной плате он может обогнать их в ближайшем будущем», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

35-летний Месси и 23-летний Мбаппе встретятся в финале ЧМ-2022 в матче Аргентина — Франция. Матч пройдет 18 декабря, начало — 18.00 мск.