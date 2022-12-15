Зиеш пожертвовал 325 тысяч долларов призовых за ЧМ-2022 нуждающимся в Марокко

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал призовые за участие на чемпионате мира на благотворительность.

Как сообщает марокканский журналист Халед Бейдун, 29-летний футболист отдал все свои премиальные за ЧМ-2022, 325 тысяч долларов, на помощь нуждающимся людям из своей страны.

Зиеш не берет денег за выступления за сборную Марокко с 2015 года. Все доходы от игры за национальную команду он жертвует на благотворительность.

На ЧМ-2022 полузащитник сыграл за Марокко шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Марокканцы на турнире в Катаре дошли до полуфинала, где уступили Франции (0:2). В матче за третье место команда встретится с Хорватией.