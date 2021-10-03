Участие Головина в матчах сборной России определят итоги обследования
Полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший травму в матче чемпионата Франции с «Бордо», в понедельник, 4 октября, пройдет обследование в клубе, сообщает сайт РФС.
По итогам МРТ-исследования будет принято решение, сможет ли 25-летний футболист принять участие в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022 в составе национальной команды России.
Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани со Словакией, а 11 октября в Мариборе со Словенией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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