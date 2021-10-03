Полузащитник «Монако» Александр Головин, скорее всего, пропустит ближайшие матчи сборной России. В понедельник — в этот день он должен был поехать в национальную команду — хавбеку предстоит медицинское обследование.

По словам агента 25-летнего россиянина, у футболиста снова повторилась травма паха.

Встреча со словаками состоится 8 октября в Казани, со словенцами сборная России сыграет 11 октября на выезде. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении — на четвертой (7).