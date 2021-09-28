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Зинченко пропустит ближайшие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

13:48
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не будет участвовать в октябрьских матчах сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 из-за травмы, сообщает официальный сайт УАФ.

У игрока надрыв икроножной мышцы. Вместо него в расположение сборной вызван футболист «Днепр-1» Александр Пихаленок.

9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12-го — команда примет Боснию и Герцеговину. После пяти игр сборная Украины с 5 баллами занимает второе место в группе D.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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