Норвегия не сумела обыграть Латвию и опустилась на третье место в группе
Норвегия сыграла вничью с Латвией (0:0) в матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022.
Норвежцы набрали 18 очков и занимают третье место в группе G. Столько же у Турции, которая по дополнительным показателям идет второй. Лидирует сборная Нидерландов — 19 очков и матч в запасе. У Латвии шесть очков и пятое место.
В последнем туре Турция в гостях сыграет с Черногорией, а Норвегия — с Нидерландами.
ЧМ-2022. Отборочный турнир
Европа
Группа G
Норвегия — Латвия — 0:0
Норвегия: Нюланн, Страндберг, Лоде, Мелинг, Педерсен, Эль-Юнусси, Эдегор, Норманн, Торсби (Кинг, 46), Торстведт (Сольбаккен, 82), Серлот.
Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Савалниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик, Кигурс (Карклиньш, 90), Яунземс (Камеш, 59), Гутковский (Кроллис, 89), Ульдрикис (Тарасов, 75).
Предупреждения: Торсби, 22. Эмсис, 53. Камеш, 88. Сольбаккен, 90+4.
Судья: Виссер (Бельгия).
13 ноября. Осло. Стадион «Уллевол».
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