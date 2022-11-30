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Тунис — Франция: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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30 ноября. Тунис — Франция — 1:0.
Фото Reuters

Сборная Туниса обыграла команду Франции в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

В составе победителей во втором тайме отличился Вахби Хазри.

На восьмой компенсированной минуте француз Антуан Гризманн сравнял счет. Рефери дал финальный свисток, зафиксировав ничью, однако затем пошел к экрану смотреть видеоповтор, после которого отменил взятие ворот из-за офсайда и возобновил игру.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Тунис — Франция

Сборная Франции, досрочно обеспечившая себе выход в плей-офф чемпионата мира, с 6 очками заняла первое место в группе.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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